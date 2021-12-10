Киев, , 03:26 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом обсудил вопрос урегулирования конфликта в Донбассе, реформы на Украине, написал он 9 декабря на своей странице в Twitter.

Владимир Зеленский President.gov.ua

Следите за развитием событий в трансляции: «Минские соглашения? Не слышали. Провокации Украины в Донбассе — все новости»

В ходе переговоров американский лидер ознакомил Зеленского с «содержанием его переговоров» с президентом России Владимиром Путиным.

«Также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта в Донбассе. Затронули ход внутренних реформ в Украине», — написал Зеленский.

Читайте также: AP: Госдеп призвал Украину повременить со вступлением в НАТО

Ранее ИА REGNUM сообщило, что после переговоров президента России и США в Киеве объявили, что могут пойти на уступки в диалоге с Россией, но при условии встречных шагов со стороны Москвы.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Украины заявил о готовности пойти на уступки России