Мехико, , 03:26 — REGNUM Не менее 49 человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия, в которое попал грузовой автомобиль с прицепом в мексиканском штате Чьяпас. Об этом 9 декабря передала радиостанция Noticias MVS.

Авария Иван Шилов © ИА REGNUM

Грузовик врезался подпорную стену и перевернулся. В прицепе находилось более ста мигрантов, часть из которых выпала из кузова при ударе. В результате ДТП также пострадали 58 человек. По информации спасательных служб, большинство ехавших в прицепе людей являются гражданами Гватемалы.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря на севере Мексики произошла дорожная авария с участием 15 автомобилей. В ДТП погибли пять человек и еще 15 получили травмы.

Читайте ранее в этом сюжете: На севере Мексики погибли пять человек в ДТП с 15 автомобилями