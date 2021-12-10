Мехико, 10 декабря, 2021, 03:22 — ИА Регнум. В Мексике нижняя палата Конгресса (парламента) 9 декабря абсолютным большинством голосов одобрила запрет на продажу в школах и других детских образовательных учреждениях фастфуда — высококалорийных продуктов, прошедших технологическую обработку и подслащённых напитков. Об этом пресс-служба законодательного органа сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Фастфуд

Предложенный законопроект, который поддержали 494 из 500 депутатов, направлен на ратификацию в верхнюю палату (сенаторов). Отмечается, что ранее подобные решения, призванные защитить здоровье детей и подростков, приняли законодатели мексиканских штатов Оахака и Колима.

По оценкам экспертов, доля населения Мексики, страдающих от ожирения или имеющих избыточный вес, превышает 97 млн человек или 75%.

Как сообщало ИА REGNUM, число жителей России, у которых за последние два года изменилось отношение к здоровому образу жизни и питанию выросло на 30%.

Читайте также: Школьное питание в Оренбурге может подорожать