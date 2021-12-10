Москва, 10 декабря, 2021, 03:24 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил банкротный иск, ответчиком по которому выступает кондитерская фабрика — ООО «Фабрика кондитерских изделий». Истцом в споре, который пока не принят к производству, является управление Федеральной налоговой службы, передаёт ИА REGNUM.

Publicdomainpictures.net Конфеты

Иск поступил в суд 3 декабря 2021 года. Сумма претензий УФНС России № 24 по Москве не сообщается.

Помимо налоговой службы, крупные финансовые претензии к фабрике имеет нижегородское ООО «Птицекомплекс Выксово», чей иск на 13 936 496 рублей суд рассмотрит 19 января 2021 года.

Фабрика-ответчик учреждена в феврале 2018 года. Директор предприятия с мая 2021 года — Нина Магомедова, которая с того же времени является и её единственным владельцем. На фабрике на начало года числилось порядка десяти рабочих.