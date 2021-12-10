Пекин, 10 декабря, 2021, 03:20 — ИА Регнум. На китайской космической станции днем 9 декабря по пекинскому времени началась специальная лекция, которую члены экипажа «Шэньчжоу-13» Чжай Чжиган, Ван Япин и Е Гуанфу прочитали студентам на Земле, сообщает агентство Синьхуа.

Красоткин Модель китайского космического корабля «Шэньчжоу»

Показав свой быт и работу на космической станции, космонавты начали демонстрировать научные эксперименты. По данным Китайского агентства пилотируемых космических полетов, также были проведены вопросы на ответы в режиме реального времени со студентами по видеосвязи.

Основной наземный класс находится в Китайском музее науки и техники. Учебные классы также созданы в городе Наньнине Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая, уезде Вэньчуань провинции Сычуань, Гонконге и Макао.

Три китайских астронавта отправились в космос на борту космического корабля «Шэньчжоу-13» и 16 октября прибыли на космическую станцию страны, приступив к самой продолжительной в истории страны миссии с экипажем для строительства космической станции.

В июне 2013 года китайская женщина-астронавт Ван Япин при содействии двух других членов экипажа на борту космического корабля «Шэньчжоу-10» прочитала первую в стране лекцию в прямом эфире для более чем 60 млн школьников по всему Китаю.