Пекин, , 03:14 — REGNUM Передовые технологии, такие как беспилотные летательные аппараты, 5G и Навигационная спутниковая система BeiDou (BDS), широко используются в энергосистеме Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая, сообщает 9 декабря агентство Синьхуа.

Энергетика Администрация Липецкой области

Благодаря более чем 1000 комплектам терминалов BeiDou с поддержкой 5G, запущенных в октябре, преобразовательная станция в синьцзянском городе Чанцзи начала использовать беспилотные летательные аппараты с высокоточным оборудованием для проведения «физических проверок».

Беспилотные летательные аппараты редко отклоняются от маршрутов проверки даже на подстанциях с плотными силовыми устройствами благодаря услугам точного позиционирования.

Технология 5G позволяет беспилотным летательным аппаратам автоматически передавать четкие фотографии, видео и другие данные обнаружения в центр управления на высокой скорости, что может улучшить возможности эксплуатации и технического обслуживания, а также службы электроснабжения энергосистемы Синьцзяна.

С помощью этих технологий инспекторы могут быть проинформированы о состоянии, даже о скрытых опасностях, объектов электросетевого хозяйства в экстремальных погодных условиях, даже если их нет на месте, сказал эксперт Государственной электросетевой компании State Grid Xinjiang Electric Power Co., Ltd. Ху Чанъюэ.

В 2020 году Синьцзян произвел около 403 миллиардов кВт/ч электроэнергии, что на 11,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.