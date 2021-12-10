Оттава, 10 декабря, 2021, 03:10 — ИА Регнум. Сумма в размере 8 млн канадских долларов (почти $6,3 млн) будет выделена властями Канады на финансирование различных гуманитарных программ ООН. Об этом говорится в заявлении пресс-службы канадского премьер-министра Джастина Трюдо по итогам первого дня «Саммита за демократию», проходящего в виртуальном формате.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Так, 5 млн канадских долларов (около $3,9 млн) должны быть направлены на поддержание работы управления Верхового комиссара ООН по правам человека в 2021 году. Еще 3 млн канадских долларов (почти $2,4 млн) пойдут на финансирование других гуманитарных программ организации, включая и те, которые касаются продвижения свободы вероисповедания.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября Россия пересилила ООН сумму в размере $81,76 млн для финансирования миротворческих миссий всемирной организации.