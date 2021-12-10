Пекин, 10 декабря, 2021, 03:09 — ИА Регнум. Суд в провинции Хэнань в центральном Китае заочно осудил беглеца Чен Санчана, объявленного в розыск по обвинению в растратах, сообщает 9 декабря агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Это было первое дело о растратах, по которому заочно судили беглого обвиняемого. Чен, бывший глава муниципального комитета города Лохэ Коммунистической партии Китая и председатель государственной компании, был обвинен в том, что в конце 2000 года, воспользовавшись своим положением, присвоил более 3,08 млн юаней ($486 тыс.) государственных средствл. Чен бежал за границу в феврале 2001 года, а год спустя Интерпол объявил его в розыск.

Народный суд промежуточной инстанции Чжэнчжоу доставил повестку и копию обвинительного заключения Чэну в соответствии с законом, но Чен не явился в суд. Близкие родственники Чена наняли для него адвокатов. На суде прокуроры и адвокаты Чена представили доказательства, провели перекрестный допрос и дали свои полные отчеты.

Адвокат зачитал заключительное заявление Чена. В судебном процессе приняли участие 50 человек, в том числе законодатели, политические советники, журналисты и представители общественности. Приговор будет оглашен позже.