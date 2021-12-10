Пекин, , 03:05 — REGNUM Китай работает над тем, чтобы сделать Интернет доступным для пожилых людей в рамках усилий по созданию общества, благоприятного для пожилых людей, заявил 9 декабря высокопоставленный чиновник, передает агентство Синьхуа.

Старик. Китай © Виктория Роготнева. photosight.ru

При поддержке Министерства промышленности и информационных технологий Китая, 173 вебсайта и мобильных приложений были перепрограммированы для удобства пожилых людей, сказал глава Департамента промышленности потребительских товаров при министерстве Хэ Яцюн.

Он пообещал усилить поддержку информационной инфраструктуры страны, чтобы пожилые люди могли пользоваться удобствами, созданными эпохой Интернета.