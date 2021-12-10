Урумчи, Китай, 10 декабря, 2021, 03:03 — ИА Регнум. Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая в последние годы значительно расширил сферу образования, в том числе в этом году в дошкольное образование было инвестировано более 400 млн юаней (около $63 млн), сообщает 9 декабря агентство Синьхуа.

Todenhoff Уйгуры в Кашгаре, Синьцзян-Уйгурский автономный район

Эта цифра была обнародована на пресс-конференции, состоявшейся 8 декабря. По словам Хеллата, ведущего пресс-конференции, эти средства были использованы для строительства новых детских садов, а также для ремонта и расширения детских садов по всему региону.

«В последние годы Синьцзян постоянно увеличивал инвестиции в образование и осуществлял образовательные проекты в интересах жителей. Бесплатное трехлетнее дошкольное образование охватывает все сельские районы региона», — сказал Хеллат.

К концу 2020 года общий показатель охвата дошкольным образованием в Синьцзяне превысил 98%, заняв одно из ведущих мест в стране.