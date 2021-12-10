Пекин, , 03:00 — REGNUM Органы прокуратуры по всему Китаю возбудили более 58 000 уголовных дел против 73 488 человек, подозреваемых в должностных преступлениях, сообщает 9 декабря агентство Синьхуа.

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Дела были возбуждены в период с января 2018 года по ноябрь 2021 года, говорится в заявлении Верховной народной прокуратуры Китая (SPP). Из числа привлеченных к ответственности, 82 были бывшими должностными лицами провинциального уровня, говорится в заявлении SPP.

За тот же период органы прокуратуры по всей стране приняли 74 869 дел о различных должностных преступлениях с участием 89 650 человек, и подали заявления о конфискации незаконных доходов 48 коррумпированных чиновников, которые бежали из страны или умерли, говорится в сообщении.