Ньюпорт, США, , 02:56 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,2 были зарегистрированы у побережья Соединенных Штатов 9 декабря, сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).

Океан Joel Hatfield

Эпицентр землетрясения находился примерно в 430 км от города Ньюпорт (штат Орегон), а его очаг залегал на глубине 11 км. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, с 7 по 9 декабря в 350−400 км от западного побережья США было зафиксировано несколько десятков землетрясений с магнитудой до 5,8.

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