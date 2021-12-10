Сараево, , 03:29 — REGNUM Непризнанный ООН верховный представитель в Боснии и Герцеговине Кристиан Шмидт 9 декабря направил письмо Парламентской ассамблее БиГ, в котором высказал свою готовность отменить при определенных условиях введенный его предшественником Валентином Инцко закон о запрете отрицания «геноцида в Сребренице».

Кристиан Шмидт José Cruz/Agência Brasil

По словам Шмидта, это могло бы произойти, если бы парламент БиГ принял новый закон, который запретил бы «использование определенных форм языка ненависти, включая отрицание любого геноцида и героизацию осужденных военных преступников».

Шмидт отметил, что все народы в определенные периоды были жертвами гонений и насилия, особенно в прошлом столетии, и что отрицание массовых преступлений может иметь пагубные последствия для общества.

Он добавил, что законодательные акты могут способствовать примирению только тогда, когда в обществе существует основной консенсус и готовность к взаимопониманию и сочувствию.

«Я считаю, что роль парламента как политического представительного органа в том, чтобы попытаться принять собственный закон по этому вопросу. Желательно использовать демократический процесс в рамках существующих институтов власти», — процитировало агентство «Бета» слова Шмидта.

Напомним, что предыдущий верховный представитель в БиГ Валентин Инцко под самый конец своего мандата ввел в законодательство Боснии и Герцеговины положение об уголовной ответственности за отрицание «геноцида в Сребренице». Республика Сербская отказалась вводить этот закон, и в знак протеста приостановила участие во всех органах власти на уровне БиГ.