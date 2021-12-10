Вашингтон, 13 июля, 2017, 07:54 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа перешла к прямым обвинениям в адрес украинских властей и американской демократической партии, заявив об их сговоре с целью недопущения победы Трампа на выборах 2016 года. Соответствующее заявление сделала на регулярном брифинге первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс.

«Думаю, если и было какое-то ставшее в той или иной форме достоянием гласности или обсуждавшееся свидетельство сговора в 2016 году, действительно имевшего место, так это между Национальным комитетом Демократической партии (НДКП) и правительством Украины», — сказала она.

В качестве подтверждения своих слов она привела цитату из микроблога одного из корреспондентов газеты The New York Times. Сандерс отметила, что цитирует это издание редко, однако в данном случае пример уместен.

«Сотрудничество было между должностными лицами НКДП и должностными лицами украинского правительства, а не просто какими-то сторонниками», — пояснила она.

Представитель Белого дома подчеркнула, что действия Киева, нацеленные на координацию усилий с НДКП, действительно увенчались успехом — «в отличие от чего-либо, показываемого электронной перепиской Дона-младшего».

Как сообщало ИА REGNUM, заявление о вмешательстве Киева во внутренние дела США прозвучало со стороны администрации главы США 11 июля. Тогда Сара Сандерс заявила, что посольство Украины фактически сотрудничало с Национальным комитетом Демократической партии в поисках компромата на соперников. При этом Сандерс пояснила, что факт сотрудничества задокументирован — речь идет о конкретных действиях, «зафиксированных на бумаге».

Украинское посольство отвергло обвинения. В заявлении украинских дипломатов говорилось о том, что во время президентской кампании 2016 года Киев не занимал сторону кого-либо из кандидатов.

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