Женева, Швейцария, , 02:33 — REGNUM Неравенство в мире в вопросе доступа к вакцинам, а также к другим средствам борьбы с коронавирусной инфекцией, приводит к затягиванию пандемии. Такое заявление сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

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В свой лекции на тему пандемии COVID-19, опубликованной на сайте ВОЗ, Гебрейесус напомнил, что 8 декабря исполнился год со дня первого применения вакцины от коронавируса. По словам гендиректора ВОЗ, все верили и надеялись, что через год уже наступит завершение пандемии. Но из-за того, что вакцины, а также диагностические и терапевтические средства и другие инструменты, жизненно важные для завершения пандемии, не распределялись на равной основе, пандемия затянулась на гораздо больший срок, чем это предполагалось.

Также Гебрейесус отметил, что пандемия «выявила неравенства, которые лежат в основе столь многих проблем мирового здравоохранения». Глава ВОЗ призвал правительства в связи с появлением штамма «Омикрон» провести переоценку и пересмотр своих планов национальной борьбы с пандемией, основываясь на новой ситуации, а также активизировать усилия по снижению заболеваемости и ускорить охват населения вакцинацией.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ВОЗ заявили о возможном серьёзном влиянии штамма коронавируса «Омикрон» на ход пандемии.

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