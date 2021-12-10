Москва, , 07:20 — REGNUM Первый детский технопарк креативных индустрий открылся в Москве. Об этом 10 декабря сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Детский технопарк Дарья Антонова © ИА REGNUM

Упреждение будет вести деятельность на базе Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина. Обучение будет проводиться по таким направлениям, как 3D-дизайн, цифровая мода, инновационные материалы для легкой промышленности, технологии виртуальной и дополненной реальности. Занятия в детском технопарке будут вести преподаватели вуза и эксперты.

«Косыгин парк» стал двадцатым детским технопарком в Москве. Программы в нем рассчитаны на ребят 12−17 лет. Обучаясь здесь, они смогут получить прикладные навыки и знания по дизайну одежды, цифровому проектированию, программированию роботизированных устройств и другим востребованным специальностям в сфере креативных индустрий», — сказала Сергунина.

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