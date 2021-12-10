Москва, 10 декабря, 2021, 07:20 — ИА Регнум. Первый детский технопарк креативных индустрий открылся в Москве. Об этом 10 декабря сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский технопарк

Упреждение будет вести деятельность на базе Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина. Обучение будет проводиться по таким направлениям, как 3D-дизайн, цифровая мода, инновационные материалы для легкой промышленности, технологии виртуальной и дополненной реальности. Занятия в детском технопарке будут вести преподаватели вуза и эксперты.

«Косыгин парк» стал двадцатым детским технопарком в Москве. Программы в нем рассчитаны на ребят 12−17 лет. Обучаясь здесь, они смогут получить прикладные навыки и знания по дизайну одежды, цифровому проектированию, программированию роботизированных устройств и другим востребованным специальностям в сфере креативных индустрий», — сказала Сергунина.