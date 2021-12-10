Манагуа , , 02:22 — REGNUM Дипломатические отношения с Тайванем разрывают власти Никарагуа. Об этом говорится в заявлении никарагуанского министерства иностранных дел, опубликованном 9 декабря на портале правительства латиноамериканской республики.

Никарагуа Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В документе сказано, что Тайвань — это неотъемлемая часть КНР, а китайское правительство является единственным органом, законно представляющим весь Китай.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября Пекин понизил статус своей дипмиссии в Вильнюсе до представительства из-за открытия 18 ноября тайваньского представительства в Литве.

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