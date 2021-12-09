Абуджа, 10 декабря, 2021, 02:18 — ИА Регнум. Военнослужащие армии Нигерии освободили двадцать полицейских, ранее захваченных боевиками в ходе нападения на полицейский участок в штате Йобе, заявил официальный представитель нигерийской армии Бернард Ониеко в ходе беседы с журналистами.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Нигерия

По его словам, боевики, предположительно, из террористической группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на полицейский участок в городе Буни-Яди в штате Йобе. В ходе спецоперации силовиков удалось освободить 20 человек. При этом подробности о проведенной операции Ониеко не раскрыл.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря вооруженные боевики напали на мечеть в штате Нигер в центральной части Нигерии. В результате нападения погибли девять местных жителей, еще десять получили ранения различной степени тяжести.