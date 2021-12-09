Брянск, 10 декабря, 2021, 02:15 — ИА Регнум. Силовые ведомства Сербии рассматривают закупку противотаранных антитеррористических барьеров брянского завода «Перехватчик». С этой целью 9 декабря Брянскую область посетила делегация МВД Сербии, сообщил информационный портал bryansk.32.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

Представителям МВД Сербии показали цеха завода и ознакомили их с процессом изготовления и сборки антитеррористических барьеров различных модификаций. Гости из Сербии высказали свою заинтересованность оборонной продукции брянского завода, особо с учетом того, что российские разработчики готовы модифицировать свои изделия в соответствии с потребностями сербского заказчика.

Напомним, что барьеры «Перехватчик» были представлены на Международной выставке «Армия-2000» в Москве. Их надежность уже проверена на практике — из используют в «горячих точках» на Кавказе, в Нагорном Карабахе и в других регионах.