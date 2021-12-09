Вашингтон, 10 декабря, 2021, 02:01 — ИА Регнум. Перебои в работе музыкального онлайн-сервиса Spotify ощутили 9 декабря жители США. Об этом сообщает сайт Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Интернет

Около 51% жалоб касалось проблем при использовании приложения. Кроме того, 33% пользователей столкнулись с трудностями при передаче потокового аудио, а еще 16% — при открытии сайта.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря в США произошел масштабный сбой в работе онлайн-сервисов американской компании Amazon. После этого перебои распространились на соцсети Facebook и Tinder, а также на стриминговые сервисы Disney и Netflix.