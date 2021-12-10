Вашингтон, , 02:00 — REGNUM Министры обороны США и Израиля Ллойд Остин и Бени Ганц на встрече в Вашингтоне 9 декабря обсудили ситуацию с Ираном. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

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пресс-служба министерства обороны США «Остин подтвердил решимость США в вопросе недопущения получения Ираном ядерного оружия. Два лидера обсудили общую обеспокоенность касательно провокаций Ирана в ядерной отрасли, ракетной программы и поддержки терроризма».

Отмечается, что главы оборонных ведомств двух стран подтвердили стремление «продолжать тесное сотрудничество… в целях обеспечения безопасности в регионе». А министр Остин «подтвердил приверженность США обеспечению безопасности Израиля и его качественного военного превосходства» в регионе.

При обсуждении проблемы палестино-израильского урегулирования шеф Пентагона «сделал акцент на поддержке цели урегулирования на основе принципа мирного сосуществования двух государств, поставленной президентом Байденом», а также на необходимости для обеих сторон «воздерживаться от обостряющих напряжённость односторонних шагов», в том числе — от продолжения активной поселенческой деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, министры обороны США и Израиля обсудят варианты военной подготовки на случай, если переговоры с Ираном не разрешатся желаемым образом и лидеры США и Израиля потребуют уничтожить ядерные объекты Ирана.

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