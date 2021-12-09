Вашингтон, 10 декабря, 2021, 01:50 — ИА Регнум. Российский гражданин Олег Кошкин был приговорён судом в США к тюремному сроку за киберпреступления. Об этом 10 декабря сообщает пресс-служба минюста Соединённых Штатов.

TheDigitalArtist Хакер

Кошкин был приговорён к 48 месяцам тюрьмы по делу о работе над криптосервисом, который позволял скрывать вредоносное программное обеспечение.

По документам суда и другим свидетельствам, представленным в суде, Кошкин отвечал за функционирование сайтов, на которых размещалось вредоносное программное обеспечение, остававшееся незаметным для большинства антивирусных программ. Это позволяло хакерам систематически заражать компьютеры пользователей в разных странах мира, в том числе программами-вымогателями.

Кошкин был арестован в 2019 году в Калифорнии и с тех пор находился под стражей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что гражданину России Кошкину грозит до 15 лет тюрьмы в США за киберпреступления. Он признан виновным судом присяжных.