Валлетта, , 01:48 — REGNUM Требование об обязательном ношении защитных масок в помещениях и на улице намерены ввести власти Мальты, заявил глава мальтийского минздрава Хирс Фирн в ходе пресс-конференции.

Мальта Berit Watkin

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«Ношение масок и бустерные дозы вакцин являются эффективными средствами для борьбы с COVID-19», — заявил он.

Фирн добавил, что новые меры вступят в силу 11 декабря. Предполагается, что это поможет избежать стране дальнейшего роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

При этом пока на Мальте растет количество госпитализаций пациентов с COVID-19. В частности, в настоящее время 27 пациентов находятся в больницах, четверо из них — в палатах реанимации.