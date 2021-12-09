Крит, Греция, 10 декабря, 2021, 01:33 — ИА Регнум. В Средиземном море, вблизи греческого острова Крит были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,5. Об этом 9 декабря сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Eric Gaba (Sting); Переход Артур Остров Крит

Землетрясение произошло в 19:31 по местному времени (20:31 мск) с эпицентром в 154 километрах к юго-западу от крупнейшего города острова Ираклион (более 140 тыс. жителей) и в 21 километре от курортного городка Палеохора (2300 жителей), расположенного на юго-западной оконечности острова. Очаг подземных толчков залегал на глубине 65 километров.

О возможных жертвах и разрушениях не сообщается.

Напомним, что последний раз ощутимое воздействие на Крит оказало землетрясение магнитудой 6,3, произошедшее вблизи острова 12 октября. Тогда подземные толчки нанесли незначительные разрушения в некоторых населённых пунктах острова и ощущались на других островах архипелага Додеканес в Эгейском море.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный географический институт Испании (IGN) зафиксировал на испанском острове Пальма пять сейсмических толчков.