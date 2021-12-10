10 декабря 2021 | Время чтения 4 мин

Георгий Балаков, , 07:35 — REGNUM Расстрел людей в МФЦ на юго-востоке Москвы, который совершил 45-летний житель столицы, стал одной из ключевых тем в российском сегменте Telegram. Как это всегда бывает после таких происшествий, в интернет-сообществе попытались дать объяснения и просчитать последствия произошедшей трагедии.

Стрельба Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Однако в этот раз телеграм-каналы и их аудитория оказались озабочены еще одной стороной ЧП. Дело в том, что вероятной причиной бойни стало требование надеть маску, за которым и последовал расстрел сотрудников и посетителей МФЦ. Для одних эта информация стала поводом обвинить противников вакцинации в радикализме, а для других обернулась опасениями, что ужасное преступление станет поводом для санкций в отношении ни в чем не виновных граждан, до сих пор не привитых от коронавируса.

«Со стрельбой в МФЦ, помимо ляпа с параллельным открытием мэром нового метро, ещё один ляп — не того объявили убийцей. Зато уже вплели трагедию в борьбу ваксеров и антиваксеров. Понятно, что в Телеге — тут быстрее всего. Что-то не то с нашим массовым психическим здоровьем», — написал телеграм-канал «Политджойстик/Politjoystic».

Позже в Telegram, а также ряде СМИ появилась информация, что спусковым крючком, побудившим преступника начать расстреливать граждан в здании МФЦ, послужило вовсе не требование соблюдать масочный режим. И вслед за этим инициатива перешла в руки противников вакцинации, которые жаждали извинений за попытки возложить вину за случившееся на всех «антиваксеров».

"Так, стоп! Это что за жесть? Если это правда, то кто-то должен ответить и извиниться за потоки лжи, которые обрушились на нормальных людей, не имеющих к этой ситуации никакого отношения, но которых сделали виновными в том, что произошло», — написал телеграм-канал «Движение Сорок Сорок».

МФЦ в Москве где произошла стрельба (с) СК России

Опасения противников вакцинации в итоге оказались напрасными. Волна обвинений в их адрес быстро пошла на спад, а ряд ТГ-каналов и вовсе удалили свои посты, в которых на фоне произошедшей в Москве трагедии резко высказывались о противниках вакцинации. Однако ряд сообществ Telegram подчеркнули, что сама напряженность в обществе, которая и могла стать причиной массового расстрела в МФЦ, никуда не делась.

«Стрельба и убийства в московском МФЦ — это следствие высокого уровня напряжения в столице. В пиар-отчётах про это у Сергея Собянина ничего нет, но социальное напряжение не растворится, если мэрия и дальше будет завозить пачками мигрантов и не давать людям никакой свободы на уровне местного самоуправления», — написал телеграм-канал «Друид».

По его мнению, этот трагичный случай подчёркивает многочисленные провалы «антиковидной» и социальной политики в Москве. Как следствие, люди буквально кипят негативом, в то время как чиновники с экранов говорят о высоких темпах вакцинации.

«Также стоит обратить внимание на возникновение новой волны негатива в сторону т.н. «антипрививочников» и ковидоскептиков. Подобран удобный момент, когда доверие к власти опускается всё ниже, а партия ковида теряет свои позиции. Нынешнее нагнетание обстановки напоминает технологии демпартии США, когда необходимо продавить нужное решение. Больно быстро от технократов «методички подъехали», — поделился с подписчиками своим видением ситуации «Друид».

МФЦ в Москве где произошла стрельба (с) СК России

Такую оценку ситуации поддержал и телеграм-канал «КАК-ТО ВОТ ТАК». По его мнению, стрельба в столичном МФЦ ярко отражает накопленное социальное напряжение, которое уже приводит к актам жестокости.

«Как изначально сообщалось, сама стрельба произошла из-за спора вокруг требования надеть маску на входе, а вот сам стрелок оказался выходцем из армейских структур, первоначально якобы даже из СВР — и тут только заклинившее оружие не дало случиться еще большему количеству жертв. Несомненно, героизм отдельных людей, явно приложивших свои усилия для того, чтобы остановить стрелка, становится смягчающим повестку фактором, но по итогам стрельбы ожидается несколько тектонических сдвигов», — отметил автор публикации.

Старший лейтенант полиции Георгий Домолаев, задержавший стрелка в МФЦ Москвы Мвд.рф

По его мнению, трагедия прежде всего откроет новый виток «охоты» на владельцев оружия: власти после «скулшутингов» в Казани и Перми ожидаемо воспримут новый кейс, как необходимость разоружить население.

«Ключевым смыслом, который стрельбе в МФЦ ныне активно пытаются «навязать» в повестке, становится «антиваксерство»: якобы задержанный рассказывал о пандемии и мировом заговоре, и при изначальной версии спора о маске уже неясно, был ли он на самом деле. Тем не менее стрелка уже обвиняют в «антиваксерстве», клеймя всех сразу отказников от прививки будущими убийцами. Отдельные спикеры становятся лидерами в этих обвинениях, на деле ещё больше расширяя напряженность. При этом забывается реальная причина, о которой говорят позже и меньше — долги за ЖКХ, что выдаёт реальное социальное напряжение», — написал «КАК-ТО ВОТ ТАК».