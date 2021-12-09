Порт-Морсби, 10 декабря, 2021, 01:11 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 5,7 зафиксировали сейсмологи у берегов Папуа — Новой Гвинеи, сообщает Геологическая служба США.

Smchealth.org Землетрясение

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался в 76 километрах к югу от населенного пункта Кокопо. Его точные координаты составили 5,0366 градуса южной широты и 152,2681 градуса восточной долготы. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 35 километров. Пока сведений о возможных пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря пять землетрясений произошло на испанском острове Пальма. Магнитуда самого мощного из подземных толчков составила 2,9, его очаг находился на глубине 15 километров. По предварительным данным, пострадавших не было.