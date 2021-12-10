Брюссель, , 02:10 — REGNUM Франция в июне 2022 года организует конференцию, посвященную региону Западных Балкан. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон 9 декабря в Брюсселе, представляя приоритеты Франции во время шестимесячного председательства в ЕС, которое начнется 1 января 2022 года.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению Макрона, странам региона нужно четко показать, что у них есть европейская перспектива.

«Западные Балканы — это не наши соседи, это регион в сердце Европы. Достаточно посмотреть на карту Европы и на нашу историю», — процитировал телеканал РТС слова Макрона.

Макрон отметил, что у Европы особая ответственность по отношению к Западным Балканам, особенно с учетом того, что в регионе «возобновляется напряженность, которая ранее в истории уже приводила к трагическим последствиям». Поэтому президент Франции призвал ЕС более интенсивно работать над экономической интеграцией региона.

«Экономические и политические действия на Балканах — это часть плана по обеспечению суверенитета Европы. Мы не сможем построить Европу мира в следующие 50 лет, если оставим Западные Балканы в том положении, в котором они находятся сегодня», — отметил Макрон.

Также Макрон подчеркнул, что Европа должна «бороться против влияния внешних сил, которые через Балканы пытаются дестабилизировать Европу».

Напомним, что ранее Макрон настаивал на том, что Евросоюз не может необдуманно расширяться, в том числе за счет стран Западных Балкан. Он наставал на разработке новой методологии для присоединения новых стран к ЕС.