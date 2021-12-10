Оттава, , 01:05 — REGNUM Нападение на учителя совершил вооруженный острым предметом 16-летний школьник в канадском городе Монреаль (провинция Квебек). Об этом 9 декабря передал телеканал CTV.

С ножом (сс) niekverlaan

Инцидент случился во время занятий в школе. Мужчина получил резаные раны верхней части тела и был госпитализирован. Его жизни ничего не угрожает. Подросток задержан и дает показания. Полиция пытается установить детали происшествия и мотивы преступника.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября в центре канадского города Калгари (провинция Альберта) вооруженный мачете мужчина напал на прохожих и ранил четверых.

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