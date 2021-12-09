Марсель, Франция, 10 декабря, 2021, 00:55 — ИА Регнум. 9 декабря в Марселе (Франция) на стадионе «Велодром» «Марсель» в матче заключительного шестого тура группы E Лиги Европы УЕФА 2021/22 одержал победу над московским «Локомотивом» со счетом 1:0. Единственный мяч на 35-й минуте встречи забил форвард сборной Польши Аркадиуш Милик после передачи Дженгиза Ундера.

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Статистика матча («Марсель» / «Локомотив»)

Удары 12/6

Удары в створ 4/0

Владение 69%/31%

Угловые 13/2

Нарушения 8/20

Составы команд:

«Марсель»: Манданда, Салиба, Балерди, Перес, Гендузи (Лирола, 69'), Жерсон, Ронжье, Гуйе (Камара, 68'), Ундер (Энрике, 86'), де ла Фуэнте (Дьенг, 80'), Милик (Пайе, 68').

«Локомотив»: Худяков, Ненахов, Едвай, Насименто (Лисакович, 84'), Рыбус, Бека Бека, Марадишвили (Тикнизян, 56'), Петров, Бабкин, Смолов, Камано (Рыбчинский, 32').

Желтые карточки получили Пап Гуйе (18'), Франсуа Камано (24'), Константин Марадишвили (26'), Федор Смолов (56'), Валентен Ронжье (63') и Наир Тикнизян (87'). Единственную красную карточку получил полузащитник «Марселя» Валентен Ронжье на 80-й минуте встречи.

На матче работала шотландская бригада арбитров во главе с Уильямом Колламом. Ассистенты главного судьи — Дэвид Макгичи и Фрэнсис Коннор.

«Марсель», одержав первую победу в группе и набрав семь очков, укрепился на третьей позиции и обеспечил себе участие в плей-офф Лиги Конференций. «Локомотив» с двумя очками остался на последнем месте.