Москва, , 00:54 — REGNUM 9 декабря Российский футбольный союз (РФС) на своем официальном сайте сообщил, что матч полуфинала плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира 2022 Россия — Польша пройдет в Москве на стадионе «Лужники».

Валерий Карпин Светлана Бекетова

Сборная России сыграет со сборной Польши 24 марта. В случае победы команда Валерия Карпина попадет на победителя пары Швеция — Чехия.

В последний раз сборная России играла со сборной Польши 1 июня 2021 года в рамках подготовки к чемпионату Европы 2020. Тот матч завершился со счетом 1:1. Забитыми мячами отметились Якуб Сверчок (Пешмыслав Франковский, 4') и Вячеслав Караваев (Александр Головин, 20').