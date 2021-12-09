Белград, 10 декабря, 2021, 02:07 — ИА Регнум. Сербия полностью придерживается европейских ценностей, демократических принципов и верховенства закона. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 9 декабря на «саммите за демократию», который организовал в онлайн-формате президент США Джо Байден.

Александр Вучич

Вучич в очередной раз подчеркнул, что полноценное членство в ЕС является ключевым внешнеполитическим приоритетом Сербии. Страна постоянно прилагает усилия для присоединения к Евросоюзу, что подразумевает внедрение лучшей европейской практики в области верховенства закона и борьбы против коррупции, отметил он.

«Кроме того, мы готовимся к выборам, которые пройдут весной 2022 года. Мы по вопросам организации выборов организовали рабочую группу при посредничестве ЕС и изменили законы для того, чтобы обеспечить политическим партиями равные условия», — процитировал телеканал РТС слова Вучича.

Напомним, что в «саммите за демократию» принимает участие 111 мировых лидеров.