Вильнюс, 10 декабря, 2021, 00:49 — ИА Регнум. Острая фаза торгово-дипломатического конфликта между Китаем и Литвой, начавшаяся с открытия «представительства Тайваня» в Вильнюсе, привела к тому, что литовские экспортёры были исключены из таможенной системы КНР. Пытаясь выстроить новый политический альянс с Брюсселем, Вашингтон с легкостью пожертвует небольшим прибалтийским государством, которое из разряда сателлитов перешло в еще менее почетный разряд «провокаторов». Об этом пишет Институт РУССТРАТ.

Литва

Несмотря на обещания нового подхода, Джо Байден продолжает следовать антикитайским курсом предыдущего главы Белого дома Дональда Трампа, но предпочитает не прямое противостояние, а в составе крепкой коалиции с прочими сильными игроками. На пути к цели США не считаются с интересами лимитрофов — за свой «тайваньский» демарш Вильнюс был наказан Китаем отзывом посла, отменой виз и понижением статуса посольства КНР в этой стране, а литовские экспортёры были вычеркнуты из системы таможенного декларирования.

Эксперты напомнили, что за 2020 год Литва продала в Поднебесную своих товаров на 300 млн евро, что не является действительно впечатляющей цифрой, но Китай может перекрыть и встречное направление товаров в Литву (1,2 млрд евро за 2020 год). Нельзя исключать, что Пекин продолжит переориентацию транспортных потоков в рамках Нового Шелкового пути, а значит, после «Беларуськалия» из прибалтийских портов уйдут и китайские товары, считают эксперты.

Пока в Вильнюсе рассчитывают на помощь сразу двух центров силы — Евросоюза и Соединенных Штатов. Стоит напомнить, что в 2020 году Китай впервые обогнал США по объемам товарооборота с ЕС, а значит, вражда с Пекином Брюсселю невыгодна и дело ограничится резкими заявлениями европейских политиков.

Что касается США, Вашингтон уже не считает Литву сателлитом, а использует в виде «провокатора», чтобы втянуть Европу в свой конфликт с Китаем. Таких «партнёров» американцы бросают на произвол судьбы, как только посчитают нужным, пишет РУССТРАТ. После чего Литва закономерно вернется в орбиту влияния единственного сильного соседа, которому еще будет до нее дело, — России.