Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 10 декабря, 2021, 02:06 — ИА Регнум. Парламент Республики Сербской не разрешит представителям Канцелярии верховного представителя в Боснии и Герцеговине присутствовать на специальном заседании, на котором депутаты парламента будут обсуждать законы о возвращении автономии ряда полномочий. Об этом 9 декабря сообщил вице-спикер парламента Республики Сербской Денис Шулич.

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«В Боснии и Герцеговине нет верховного представителя, значит, нет и его канцелярии. Поэтому мы не видим причины, по которой кто-то из ее представителей присутствовал бы на специальном заседании», — цитирует слова Шулича телеканал РТС.

Представитель парламента сербской автономии добавил, что Кристиан Шмидт, так же, как и все остальные граждане Республики Сербской, сможет наблюдать за заседанием благодаря телевизионной трансляции.

При этом Шулич отметил, что, в отличие от Шмидта, в зале парламента будут находиться представители ЕС. «По всей вероятности последует какая-то из реакция. Какая точно — это нас не интересует», — заявил Шулич.

Напомним, что 10 декабря заседает парламент Республики Сербской обсудит проект закона о возвращении ряда полномочий, которые принадлежат ей в соответствии с Дейтонским соглашением, но по решению верховных представителей международного сообщества переданных в компетенцию центральных органов власти БиГ.