Абуджа, , 00:35 — REGNUM Не менее девяти человек стали жертвами нападения вооруженных боевиков на деревню в штате Нигер в центральной части Нигерии, сообщает пресс-служба местной полиции.

Нигерия Olusola D, Ayibiowu

Сообщается, что нападения произошло в деревне Бааре во время утренней молитвы в местной мечети. По предварительным данным, боевики приехали на мотоциклах в мечеть и открыли огонь по прихожанам. В результате стрельбы погибли девять человек, еще десять получили ранения различной степени тяжести. В настоящее время в район направлены силовики для розыска нападавших.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря 30 пассажиров автобуса погибли в результате поджога, устроенного боевиками в нигерийском штате Сокото. По версии полиции, боевики устроили засаду на дороге.

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