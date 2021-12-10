Вашингтон, 10 декабря 2021, 00:30 — REGNUM Телефонный разговор с лидерами «Бухарестской девятки» провёл президент США Джозеф Байден. Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба Белого дома.
Разговор был посвящён недавним переговорам американского лидера с российским лидером Владимиром Путиным, которые состоялись в видеорежиме 7 декабря.
Телефонный разговор продлился с 15:17 до 15:57 по времени восточного побережья США (
Напомним, в состав «Бухарестской девятки» входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония.
Ранее ИА REGNUM сообщало о намерении президента США Бадена обсудить с лидерами стран «Бухарестской девятки» онлайн-саммит Россия-США.
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