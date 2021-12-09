Тбилиси, 10 декабря, 2021, 02:00 — ИА Регнум. Грузинская прокуратура заявила, что в ближайшее время осуществит арест ещё одного сообщника бывшего президента Михаила Саакашвили, сообщает 9 декабря грузинский телеканал «Мтавари архи».

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На очередном заседании тбилисского суда 9 декабря рассматривалось дело о незаконном пересечении Михаилом Саакашвили государственной границы Грузии. Сам Саакашвили в зале суда отсутствовал по причине плохого самочувствия. В отсутствии обвиняемого процесс в основном проходил в форме прений между сторнами обвинения и защиты.

Представители прокуратуры объявили, что вскоре будет произведён арест ещё одного человека, который помогал Саакашвили незаконно пересечь грузинскую границу. Имя и должность этого человека названы не были.

Напомним, что Михаил Саакашвили был арестован 1 октября был после нелегального въезда на территорию Грузии. Сейчас обвинения в пособничестве в незаконном пересечении границы предъявлены уже четырём гражданам Грузии.