Кызыл, , 03:03 — REGNUM Грант главы Тувы в области культуры и искусства выиграл самозанятый Аян Чошкак. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, он представил проект по производству керамической сувенирной продукции в национальном стиле.

Реставратор Аян Чошкак Правительство Тувы

Приём заявок на получение гранты был объявлено министерством культуры и туризма республики в августе 2021 года. До 1 ноября поступило 12 заявок от индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан.

«Из 12 заявок от индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан на получение поддержки от Главы региона, пять были отклонены в связи с тем, что заявители не представили документы о регистрации в налоговых органах», — отметили в ведомстве.

В результате победителем стал реставратор Аян Чошкак, который получит 300 тыс. рублей. По его словам, эти средства он потратит на покупку декольного принтера и муфельной печи.