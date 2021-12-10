Саранск, , 00:18 — REGNUM В Мордовии 10 декабря ожидается резкое похолодание и туман. Оперативное предупреждение в связи с резким ухудшением погодных условий объявляет региональное управление МЧС.

Туман Pixabay.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Метели, морозы, ледяные дожди: непогода в России и мире — все новости»

Водителям и гражданам рекомендуется быть особенно внимательными и осторожными.

Согласно данным Гидрометцентра России, в Саранске днем 10 декабря температура воздуха составит около 0 °C, а к ночи похолодает до — 12 °C. В субботу, 11 декабря, в светлое время суток температура воздуха составит — 7 °C, в ночь на воскресенье похолодает до — 13 °C.

ИА REGNUM напоминает, аналогичный скачок температуры воздуха наблюдается в настоящее время в Нижегородской области. В дневные часы также было около 0 °C, максимально низкая температура ночью может достигнуть — 20 °C.