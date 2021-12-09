Халиско, Мексика, 10 декабря, 2021, 00:13 — ИА Регнум. По меньше мере четыре человека пострадали в результате мощного взрыва, который произошел в мастерской по производству пиротехники в мексиканском городе Сапопан на западе страны. Об этом 9 декабря передал телеканал Televisa.

(сс) Will Russell Взрыв

Некоторые из пострадавших получили ожоги до 90% поверхности тела. Их состояние врачи оценивают как крайне тяжелое. Полиция изучает обстоятельства инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря в центральной части мексиканской столицы Мехико взорвалась лаборатория по производству синтетических наркотиков. В результате происшествия никто не пострадал.