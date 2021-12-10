Хелвачаури, , 01:56 — REGNUM В районном центре Хелвачаури Аджарской автономной республики произошла кровавая трагедия, сообщает 9 декабря грузинский телеканал «Формула».

Нападение с топором Цитата из к/ф «Сияние». Реж. Стэнли Кубрик. 1980. США — Великобритания

50-летний мужчина, вооружённый топором, напал на членов своей семьи. Сначала мужчина убил свою спящую 45-летнюю жену, а затем набросился на своего 21-летнего сына. Молодой человек после первого полученного удара пытался спастись, но получил второй удар топором по голове, ставший для него смертельным.

23-летней дочери удалось убежать к соседям. Также смерти избежала прикованная к постели престарелая бабушка.

Совершив убийства, мужчина покончил с собой. Выяснилось, что он периодически принимал лекарства, потому что у него якобы были проблемы с психикой.