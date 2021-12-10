Москва, , 14:26 — REGNUM Против Еремека Тайчибекова выдвигаются новые обвинения — в оскорблении чести и достоинства Нурсулатана Назарбаева. Об этом 10 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Ермек Тайчибеков. Фото из личного архива Е. Тайчибеков

«К сожалению, злоключения Ермека Тайчибекова нынешним приговором не ограничатся», — заявил эксперт.

«Против Тайчибекова выдвигали ряд обвинений, по которым он признан виновным и приговорён к четырём годам заключения дополнительно к тем семи, к которым он был приговорён годом ранее», — пояснил Безпалько.

«Против Ермека выдвигаются еще одни обвинения — в оскорблении первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, в соответствии с которыми его хотят упрятать еще на несколько лет в дополнение к уже определённому сроку в лагерь», — отметил политолог.

«Безусловно, такие нормы более характерны для средневекового права» — заключил Безпалько.

Напомним, что Ермека Тайчибекова Ауэзовский суд г. Алма-Аты в лице судьи Дианы Джузбаевой и прокурора Алии Оспановой приговорил в итоге к суммарному сроку в 10 лет заключения строгого режима.