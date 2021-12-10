Москва, 10 декабря 2021, 14:26 — REGNUM Против Еремека Тайчибекова выдвигаются новые обвинения — в оскорблении чести и достоинства Нурсулатана Назарбаева. Об этом 10 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
«К сожалению, злоключения Ермека Тайчибекова нынешним приговором не ограничатся», — заявил эксперт.
«Против Тайчибекова выдвигали ряд обвинений, по которым он признан виновным и приговорён к четырём годам заключения дополнительно к тем семи, к которым он был приговорён годом ранее», — пояснил Безпалько.
«Против Ермека выдвигаются еще одни обвинения — в оскорблении первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, в соответствии с которыми его хотят упрятать еще на несколько лет в дополнение к уже определённому сроку в лагерь», — отметил политолог.
«Безусловно, такие нормы более характерны для средневекового права» — заключил Безпалько.
Напомним, что Ермека Тайчибекова Ауэзовский суд г. Алма-Аты в лице судьи Дианы Джузбаевой и прокурора Алии Оспановой приговорил в итоге к суммарному сроку в 10 лет заключения строгого режима.