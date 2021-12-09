Рим, , 23:47 — REGNUM В 2020 году население Италии сократилось на 405 тысяч человек, до 59,236 миллиона жителей, сообщили в национальной службе статистики в четверг, 9 декабря.

Крест

В первый год эпидемии было зафиксировано самое низкое за всю историю наблюдений число рождений (405 тысяч), а количество смертей снова выросло (до 740 тысяч).

Таким образом, родившихся оказалось на 335 тысяч меньше, чем умерших. В последний раз худшая ситуация фиксировалась в 1918 году — тогда «баланс» составил минус 648 тысяч человек.