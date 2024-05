Иллинойс, США, 9 декабря, 2021, 23:45 — ИА Регнум. Американская мат-рок группа American Football вернулась с двумя треками, новым под названием «Rare Symmetry» и кавером на песню Mazzy Star «Fade Into You». Об этом информирует портал The Line Of Best Fit.

(сс) Eric Nopanen Музыка

Треки, которые стали доступны в цифровом виде, также будут выпущены в формате 10-дюймового винила в июне следующего года. «Rare Symmetry» — это первый новый релиз American Football с тех пор, как в мае появилась песня San Holo «thoughts and chemicals», в записи которой они участвовали в качестве гостей, она вышла вместе с кавером на песню Mazzy Star «Fade Into You» с вокалом в исполнении Мии Фолик.

Последний студийный альбом группы «American Football (LP3)» вышел в январе 2019 года.