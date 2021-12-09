Вашингтон, 9 декабря, 2021, 23:40 — ИА Регнум. Министерство сельского хозяйства США повысило свой прогноз по урожаю пшеницы в России в 2021/2022 сельскохозяйственном году с прежних 74,5 миллиона до 75,5 миллиона тонн. Соответствующие данные приводятся в опубликованном 9 декабря обзоре министерства.

Иван Шилов ИА REGNUM Пшеница

Прогноз по экспорту пшеницы из России в текущем сезоне американское ведомство сохранило на уровне 36 миллионов тонн.

При этом оценка экспорта пшеницы из США в 2021—2022 сельскохозяйственном году понижена с 24 миллионов до 23,5 миллиона тонн. Прогноз по экспорту из стран Евросоюза, напротив, повышен с 36,5 миллиона до 37 миллионов тонн.

Глобальное производство пшеницы в текущем сезоне, по оценке Минсельхоза США, может составить 777,89 миллиона тонн. Ранее ведомство прогнозировало этот показатель на уровне 775,277 миллиона тонн.