Тбилиси, 10 декабря, 2021, 02:08 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Грузии выпустило заявление, посвящённое недавней встрече абхазских и китайских дипломатов в Дамаске, сообщает пресс-служба грузинского МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Грузии

«В связи с состоявшейся 6 декабря в Дамаске встречей посла Абхазии Баграта Хутаба и посла Китая в Сирии Фэн Бяо МИД Грузии связалось с послом Китая в Грузии Ли Янь. По мнению китайской стороны, скорее всего, произошло недопонимание. Пекин активно изучает детали, которые будут доведены до сведения грузинской стороны в ближайшее время. Китайская сторона подчеркнула, что правительство Китайской Народной Республики решительно поддерживает суверенитет Грузии, а также территориальную целостность Грузии, и будет руководствоваться этим принципом в будущем», — заявил МИД Грузии.

Грузинское дипломатическое ведомство сообщило, что китайская сторона также признательна правительству Грузии за его неизменную и последовательную приверженность принципу единого Китая. Во время беседы китайский посол Ли Янь заявила, что МИД Китая вновь предоставит информацию своим посольствам за рубежом, чтобы они могли воздержаться от подобных контактов, утверждает грузинский МИД. В то же время посол Грузии в Китае Арчил Каландия 7 декабря провел встречу с главой департамента Европы и Центральной Азии МИД Китая, в ходе которой китайская сторона подчеркнула неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, говорится в заявлении МИД Грузии.

В свою очередь МИД Абхазии обвинил грузинских дипломатов в давлении, которое они пытаются оказать на посла Китая в Сирии.

«Республика Абхазия — суверенное государство, проводящее независимую внешнюю политику. Мнение грузинской стороны относительно международных встреч наших официальных представителей нас не интересует. Рекомендуем грузинским дипломатам придерживаться правил международного общения, а также норм международного права», — говорится в заявлении МИД Абхазии.

Напомним, что Сирия в 2018 году официально признала независимость Абхазии и Южной Осетии.