Техас, США, 9 декабря, 2021, 23:38 — ИА Регнум. Американское психоделик-фанк трио Khruangbin и соул-певец Leon Bridges объединились для второго совместного мини-альбома под названием «Texas Moon» и представили «B-Side» в качестве ведущего сингла, информирует The Line Of Best Fit."B-Side» — это первый совместный релиз Khruangbin и Leon Bridges с прошлогоднего мини-альбома «Texas Sun», и он вышел вместе с музыкальным клипом, снятым Филиппом Андельманом. Мини-альбом выйдет 18 февраля 2022 года на лейбле Dead Oceans.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыка

Участники Khruangbin о грядущем релизе: «Без радости невозможно ощутить настоящего горя. Без солнечного света весь этот дождь мешает растениям расти. Как же может быть солнце без луны?».