Москва, 9 декабря, 2021, 23:37 — ИА Регнум. Агент 22-летнего центрального защитника сборной Словении Яки Бийола Роберт Чибеж сообщил, что его клиент хочет продлить контракт с московским ЦСКА: «Яка очень хорошо чувствует себя в ЦСКА и мы однозначно заинтересованы в продлении контракта. Думаю, в январе мы решим этот вопрос», — цитирует агента Бийола sports.ru.

ЦСКА

Яка Бийол перешел в ЦСКА 1 июля 2018 года из «Рудара» за 400 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость словенского центрального защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2,5 миллиона евро. Текущее соглашение Бийола с «красно-синими» рассчитано до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне Яка Бийол сыграл в семнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Ростова» и одной результативной передачей в поединке с тульским «Арсеналом».