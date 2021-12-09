Лондон, 9 декабря, 2021, 23:31 — ИА Регнум. 9 декабря Союз Европейских Футбольный Ассоциаций (УЕФА) подтвердил, что матч заключительного шестого тура групповой стадии Лиги Конференций УЕФА 2021/22 «Тоттенхэм» — «Ренн» был отменен и перенесен на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса в лондонском клубе.

«Тоттенхэм Хотспур»

Ранее сообщалось, что в «Тоттенхэме» зафиксировано как минимум тринадцать случаев заражения среди игроков и персонала.

«Тоттенхэм» также обращался к руководству Английской Премьер-лиги с просьбой перенести матч шестнадцатого тура с «Брайтоном», который запланирован на 12 декабря.

После пяти туров «Тоттенхэм» с двумя победами и семью очками занимает второе место в турнирной таблице группы G.