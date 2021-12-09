Киев, , 23:30 — REGNUM Российско-американский саммит стал главной темой переговоров президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, передаёт 9 декабря «112 Украина». О чём говорили Байден и Зеленский, рассказал по завершении телефонных переговоров глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

Джо Байден Whitehouse.gov

Владимиром] Путиным. Также, безусловно, они говорили и о других вопросах, но я хотел бы остановиться на основных тезисах». Ермак «Президенты начали с самого главного. Байден рассказал Зеленскому о его саммите с [президентом России. Также, безусловно, они говорили и о других вопросах, но я хотел бы остановиться на основных тезисах».

По словам украинского чиновника, американский президент предупредил Путина о последствиях, «если Россия примет решение по эскалации или вторжению». Об этом Байден сообщил Зеленскому.

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Ермак заявил, что Байден заверил Зеленского в готовности к небывалым антироссийским санкциям, если Россия пойдёт на Украину. При необходимости, якобы сказал Байден Зеленскому, американцы готовы оказать помощь Украине для отпора «российской агрессии».

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